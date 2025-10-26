 الجيش الملكي وشبيبة القبائل يلحقان بـ الأهلي في مجموعات دوري الأبطال - بوابة الشروق
الأحد 26 أكتوبر 2025
الجيش الملكي وشبيبة القبائل يلحقان بـ الأهلي في مجموعات دوري الأبطال


نشر في: الأحد 26 أكتوبر 2025 - 1:09 ص | آخر تحديث: الأحد 26 أكتوبر 2025 - 1:09 ص

تأهل فريقا الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري إلى مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ليلحقا بالأهلي، صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب برصيد 12 مرة، آخرها في 2024.

تأهل الجيش الملكي بفوزه على هورويا كوناكري الغيني بنتيجة 3-0 في المغرب، مساء السبت، ليؤكد تفوقه بعد التعادل ذهابا بنتيجة 1-1 في غينيا.

أما شبيبة القبائل فقد أطاح بالاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 2-1 في الجزائر، وذلك بعد الفوز ذهابا بنتيجة 3-0 في تونس.

وكان الأهلي تأهل قبل ساعات قليلة، بعد فوزه على إيجل نوار البوروندي بنتيجة 1-0 في القاهرة، ليكرر نفس نتيجة مباراة الذهاب في بوجمبورا.

وبذلك يتأهل 9 أندية لمرحلة المجموعات، وهي الأهلي المصري، الهلال السوداني، يانج أفريكانز التنزاني، بترو أتلتيكو الأنجولي، الجيش الملكي، ريفرز يونايتد النيجيري، شبيبة القبائل، سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي، وباور ديناموز الزامبي.


