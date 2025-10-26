إرتفاع عدد المصابين في هجوم روسي بالمسيرات على كييف إلى 26 شخصا

ارتفع عدد المصابين في الهجوم الروسي بالمسيرات على العاصمة الأوكرانية، كييف، خلال الليل إلى ما لا يقل عن 26 شخصا، بينهم ستة أطفال، بحسب ما ذكرته الإدارة العسكرية لكييف في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وذكرت السلطات على منصة تليجرام أنه تم نشر الدفاعات الجوية الأوكرانية، وأن حطام المسيرات التي تم اعتراضها ألحق أضرارا بالمباني السكنية في عدة مناطق. كما أبلغ عمدة كييف فيتالي كليتشكو عن هذه الهجمات على المنصة نفسها.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد الغزو الروسي منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، وتتعرض المدن بشكل متكرر للاستهداف بالطائرات المسيرة والصواريخ.