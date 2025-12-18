واشنطن تفرض عقوبات على قاضيين من محكمة لاهاي بسبب إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مساء اليوم، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قاضيين من المحكمة الجنائية الدولية، اللذين رفضا الاستئناف الذي قدمته إسرائيل ضد الإجراءات المتخذة ضدها.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن القاضيين جوتشا لوردكيبانيدزه من جورجيا وأردينبلسورن دامدين من منغوليا كانا بشكل مباشر سببا في إجراءات قضائية ضد إسرائيليين. وقد فُرضت العقوبات بموجب أمر رئاسي يُجيز معاقبة المحكمة على أنشطتها ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

وأشار روبيو إلى أن القضاة شاركوا في تصويت بالأغلبية ضد استئناف قدمته إسرائيل في 15 ديسمبر، كجزء من الإجراءات المتعلقة بأوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف جالانت، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقال روبيو: "تواصل المحكمة الجنائية الدولية ممارسة أعمال سياسية متعمدة ضد إسرائيل، مما يُرسي سابقة خطيرة لجميع الدول. الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا طرفين في نظام روما الأساسي، ولذلك نرفض اختصاص المحكمة. سنواصل الرد بعواقب وخيمة على هذا التعسف في استخدام السلطة". وتشمل العقوبات تجميد الأصول الأمريكية وحظر التعاملات مع القضاة.