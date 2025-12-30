 موسكو تعلن دخول صواريخ أوريشنيك الروسية القادرة على حمل رؤوس نووية الخدمة الفعلية - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 1:30 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تأهل المنتخب لدور الـ16.. تؤيد خوض مباراة أنجولا بـ:

النتـائـج تصويت

موسكو تعلن دخول صواريخ أوريشنيك الروسية القادرة على حمل رؤوس نووية الخدمة الفعلية

موسكو - (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 12:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 12:48 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، دخول منظومة صواريخ "أوريشنيك" الروسية القادرة على حمل رؤوس نووية، الخدمة الفعلية، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه المفاوضون سعيهم من أجل تحقيق انفراجة في محادثات السلام الجارية بشأن إنهاء حرب أوكرانيا.

وأقامت القوات احتفالا قصيرا بهذه المناسبة في دولة بيلاروس المجاورة، حيث تم نشر الصواريخ، بحسب ما أعلنته الوزارة.

ولم تكشف الوزارة عن عدد الصواريخ التي تم نشرها أو أي تفاصيل أخرى.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن منظومة صواريخ "أوريشنيك" ستدخل الخدمة القتالية هذا الشهر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك