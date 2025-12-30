الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025

أكدت مها متبولي، الناقدة الفنية، على أن الفن المصري شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال عام 2025، وأنه لا سينما أو دراما أو مهرجانات، بدون الفنانين المصريين.

وقالت "متبولي" خلال لقاء مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أمس الاثنين، إن الدراما هذا العام قدمت أعمالًا قوية ومؤثرة، وعلى رأسها مسلسل "لام شمسية"، الذي وصفته بأنه عمل شديد الحساسية، نجحت كاتبته مريم نعوم في تقديمه بذكاء وكأنها تمشي على حبل دون أن تسقط، على حد تعبيرها.

وأضافت أن العمل كان له تأثير مجتمعي واضح، حيث شجع عددًا من المشاهدين بعد عرضه على الحديث عن تجاربهم والمطالبة بحقوقهم، مؤكدة على أن الفن في بعض الأحيان كان سابقًا للشارع في عدد من القضايا، مشيرة إلى أعمال درامية سابقة تناولت قضايا اجتماعية أيضًا وكانت مؤثرة مثل مسلسل "أشغال شاقة".

وتطرقت إلى السينما قائلة إنها وجدت اتجاه إنتاج 2025 فيها نحو الأعمال الكوميدية والرومانسية وأفلام الأكشن، ولم تجد عمل اجتماعي إلا مؤخرًا كان فيلم "الملحد".

وأشادت بأداء الفنان ماجد الكدواني، معتبرة إياه من أهم ممثلي السينما هذا العام، لما يتمتع به من نضج وخبرة وقدرة على اختيار موضوعاته بعناية، إلى جانب تميزه في الحوار والأداء، معبرة عن إعجابها بفيلم "فيها إيه يعني" الذي كان بطلاً فيه، لافتة إلى أن عددًا من الأفلام الأخرى هذا العام كانت ذات طابع كوميدي مثل "الشاطر" و "أحمد وأحمد".