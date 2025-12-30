نجما هوليوود إدريس إلبا وسينثيا إيريفو ضمن قائمة المكرمين الملكية

وردت أسماء بريطانيين تتنوع شخصياتهم بين نجوم هوليوود، مثل إدريس إلبا وسينثيا إيريفو، ومدرب جودو /102 عام/ في قائمة التكريم الملكية بمناسبة العام الجديد للملك تشارلز الثالث، وهو تقليد سنوي يكرم الأشخاص تقديرا لمساهماتهم في الحياة العامة في المملكة المتحدة.

ونال إلبا، الذي اشتهر بدوره كتاجر مخدرات في مسلسل "ذا واير" ودور رئيس الولايات المتحدة في فيلم "إيه هاوس أوف ديناميت" لقب "فارس" تقديرا لخدماته للشباب، بعد أن أسس هو وزوجته "سابرينا" مؤسسة "إلبا هوب" لمعالجة قضايا مثل جرائم الطعن والتعليم والفقر.

وقبل الممثل هذا التكريم نيابة عن الشباب الذين تخدمهم المؤسسة الخيرية، قائلا: "آمل أن نتمكن من بذل المزيد من الجهد للفت الانتباه إلى أهمية الدعم العملي المستمر للشباب، وإلى المسؤولية التي نتقاسمها جميعا لمساعدتهم في إيجاد بديل للعنف".

كما حصل الثنائي جين تورفيل وكريستوفر دين، اللذان فازا بالميدالية الذهبية في الرقص على الجليد في أولمبياد ساراييفو الشتوي عام 1984، على أرفع الأوسمة، حيث حصلت تورفيل على لقب "سيدة" وحصل دين على لقب "فارس".

أما سينثيا إيريفو، إحدى بطلات فيلم "ويكد"، فقد مُنحت وسام "عضو في الإمبراطورية البريطانية" لخدماتها في مجال الموسيقى والدراما. وحصل جون هيرن، المعروف باسم "جودو جاك"، على "ميدالية الإمبراطورية البريطانية" بعد أن صنفته موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مدرب جودو في العالم.