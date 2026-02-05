أظهرت نتائج استطلاع حديث للرأي تراجعاً في نسبة تأييد الاتحاد المسيحي الألماني الذي يقوده المستشار فريدريش ميرتس، وفي المقابل ارتفعت نسبة تأييد الحزب الاشتراكي الديمقراطي، شريك الاتحاد المسيحي في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "إنفراتست ديامب" لأبحاث الرأي لصالح القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، فإن الاتحاد المسيحي سيحصل في حال إجراء الانتخابات البرلمانية يوم الأحد المقبل، على 26% من أصوات الناخبين الألمان، وذلك بتراجع بمقدار نقطتين مئويتين مقارنة بالاستطلاع الذي أُجْرِي في أوائل يناير الماضي. وأظهرت النتائج أن الحزب الاشتراكي سيحصل في هذه الحالة على 15% بزيادة بمقدار نقطتين مئويتين.

وأوضحت النتائج حصول حزب "البديل من أجل ألمانيا" على 24% (بتراجع نقطة مئوية) ليحافظ على مكانته كثاني أقوى حزب سياسي في البلاد. كما أوضحت النتائج حصول حزب الخضر على 12% وحزب اليسار على 10% دون تغيير يُذْكَر على شعبية أي من الحزبين المعارضين، كما لم يطرأ تغيير على مستوى تأييد حزبي "تحالف سارا فاجنكنشت" والحزب الديمقراطي الحر حيث حصل كل منهما على 3%، وهي نسبة لا تؤهل أي منهما لدخول البرلمان إذ يشترط حصول أي حزب على 5% على الأقل لتمثيله في البرلمان الألماني.

وكشف الاستطلاع أن الحكومة الألمانية لا تحظى بصورة جيدة بوجه عام في رأي الناخبين الألمان، حيث لم تزد نسبة الراضين للغاية أو الراضين عن أداء الحكومة بين الناخبين عن 21%، مقابل 78% أبدوا قلة رضاهم أو عدم رضاهم على الإطلاق عن أداء عمل الحكومة.

وشمل الاستطلاع التمثيلي الذي أجراه "إنفراتست ديامب" من يوم الاثنين حتى يوم أمس الأربعاء 1319 ناخبا، مع هامش خطأ يتراوح بين 2 إلى 3 نقاط مئوية صعوداً أو هبوطاً.

وفيما يتعلق بشعبية القادة السياسيين، لا يزال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس (من الحزب الاشتراكي) يتصدر قائمة أحب الساسة الألمان حيث أبدى 57% من الناخبين عن رضاهم عن أدائه كما كان الحال في استطلاع الشهر الماضي.

وأبدى 31% من الناخبين رضاهم عن أداء وزير المالية لارس كلينجبايل الذي يرأس الحزب الاشتراكي ويشغل أيضا منصب نائب المستشار، وذلك بزيادة بمقدار 5 نقاط مئوية مقارنة بالاستطلاع الأخير، وهي ذات النسبة التي حصل عليها وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول المنتمي إلى حزب ميرتس المسيحي الديمقراطي.

ونال أداء وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت (من الحزب المسيحي البافاري) رضا 27% من الناخبين (بزيادة بمقدار 3 نقاط)، وهي نفس النسبة التي حصلت عليها وزيرة العمل بيربل باس التي تزامل كلينبجايل في رئاسة الحزب الاشتراكي.

أما فيما يتعلق بأداء المستشار ميرتس، فلم يحظ برضا سوى 25% فقط من الناخبين بزيادة بمقدار نقطة مئوية مقارنة بالشهر الماضي.