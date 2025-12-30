سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

علق الإعلامي أحمد سالم، على الجدل بين الخبراء الاقتصاديين، حول اقتراحٍ سابق، لحل أزمة الدين المحلي ببيع أصول الدولة للبنوك لاستثمارها، تحت مسمى "المقايضة الكبرى".

وتساءل خلال تصريحات على برنامجه "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "ON E"، "هو حد اشتكى؟! هل دكتور مصطفى مدبولي طلع في مؤتمر قال إحنا مش قادرين أدونا أفكار؟!".

وتطرق إلى حواره أمس مع الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وهاني جنينة الخبير الاقتصادي، واستعراضهم كل ما له علاقة بالدين العام والمحلي والأجنبي.

ولفت إلى أن نسبة الدين تقاس مقارنة بالناتج القومي الإجمالي وفق المؤشرات العالمية، معلقًا: "بلد اقتصادها زي أمريكا لما تعرف إنها 38 تريليون دولار ديون، مش هتعرف قيمتهم غير لما تعرف حجم الاقتصاد الأمريكي".

واستنكر التعليقات السلبية في ظل المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري مشيرًا إلى التقرير الإيجابي لصندوق النقد الدولي وثبات معدلات التضخم.

واستشهد بنمو القطاع السياحي وقطاع الصادرات بحوالي 20%، بالإضافة لتعافي قناة السويس، واقتراب الاستثمارات الأجنبية من حاجز الـ15 مليار دولار، قائلًا: "الدنيا بدأت تتحرك ومبقولش الأحوال تحسنت.. بنتعافى بسرعة.. أدوا الناس أمل ليه العناوين المثيرة وإفلاس مصر، محدش اشتكى".