قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن الانجازات التي حققتها الوزارة خلال عام 2025 في مجال تقنين أوضاع التعديات على أملاك الدولة الخاصة تتضمن زيادة معدل الإنجاز في هذا الملف طبقا للقانون 144 لسنة 2017 خلال النصف الثاني من عام 2025؛ حيث وصل إلى 81.5% من المستهدف.

أوضحت الوزيرة، أنه قد تم تحرير أكثر من 117681 عقدا لتقنين الأوضاع، واسترداد 47362 قطعة أرض ملك الدولة، فيما تم حصر الأراضى المستردة داخل المنظومة لدراسة أوجة الاستفادة منها وتعزيز موارد المحافظات والدفع بعجلة الاستثمار.

وفيما يتعلق بالتعديات على أراضي الدولة والبناء المخالف، أوضحت الوزيرة، أنه تم تنفيذ إزالة 163743 حالة مخالفة خلال عدد من موجات إزالة التعديات، بالتنسيق بين لجنة استرداد أراضي الدولة وقوات إنفاذ القانون والمحافظات، بواقع إزالة 53914 مخالفة للتعدي على أراضى الدولة، و87268 مخالفة متغيرات مكانية غير قانونية، و22561 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية بمساحة 5806 أفدنة.

وفيما يتعلق ببرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وخاصة تطوير الأسواق والمواقف، أوضحت الوزيرة أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة بحي الموسكي في القاهرة، وجاري الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية، بجانب تطوير سوق الحميدي والتجاري بحي العرب والمناخ بمحافظة بورسعيد، وذلك بتمويل من الوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات".

وأشارت إلى تطوير المسارات والفراغات العامة بسوق رشيد لمحافظة البحيرة، حيث تم تدعيم المحافظة بـ 20 مليون جنيه، كما تم تطوير 238 سوقا رسميا بالمحافظات، بالإضافة إلى تطوير 146 سوقا عشوائيا و7 أسواق للجملة، بجانب عمل دليل إرشادي للمواقف يوضح الإطار التخطيطي والتصميمي ومعايير اختيار الموقع ونموذج الأعمال فى خطة عمل مكونة من مجموعة من الخطوات المحددة.

وتابعت الوزيرة، أنه تم اختيار مجموعة من المواقف وساحات الانتظار واجراء أعمال التصميمات الهندسية الخاصة بها كنموذج ومتابعة أعمال التنفيذ، بالإضافة إلى عمل تدريبات خاصة بإدارات المواقف وساحات الانتظار لكيفية استيفاء الاستمارات الخاصة بالعناصر التخطيطة والتصميمة للمواقف، علاوة على تطوير وتنظيم الخدمة لـ 103 مواقف، وإحلال وتجديد 26 موقفا، وتطوير 2713 ساحة انتظار، وإحلال وتجديد 7 ساحات انتظار.

وفيما يتعلق بتطوير المناطق التراثية، قالت وزيرة التنمية المحلية، إنه تم تطوير شارع إبراهيم بمنطقة الكوربة في حي مصر الجديدة بما يتلائم مع الهوية البصرية للمنطقة والحفاظ على التراث المعماري.