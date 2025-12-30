بيان مشترك من بريطانيا وفرنسا ودول أخرى حول تدهور الوضع في غزة: لا يزال كارثيا

عبّرت بريطانيا وكندا وفرنسا ودول أخرى، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، ودعت إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.

وجاء في البيان الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا وبريطانيا: «نعبّر عن قلقنا البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني مجددًا في غزة، والذي لا يزال كارثيًا»، وفقًا لوكالة رويترز.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، استهدافه لمختلف أنحاء قطاع غزة، ضمن خروقاته المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

وفي أحدث الاستهدافات، نفّذ جيش الاحتلال عدة عمليات نسف لمبانٍ في مدينة رفح جنوب القطاع، وفق مصادر محلية لوكالة الأناضول.

وأفادت المصادر بأن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها العشوائية بكثافة في مناطق جنوب وشرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وإلى جانب ذلك، أطلق جيش الاحتلال نيرانه الكثيفة في مناطق جنوب شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، حسب المصادر ذاتها.

وفي وقت سابق، قالت مصادر طبية وشهود عيان للأناضول إن جيش الاحتلال أصاب شابة بالرصاص شرقي دير البلح، وطفلًا بقنبلة أطلقتها طائرة بدون طيار «درون» شرق خان يونس، في مناطق سبق أن انسحب منها بموجب الاتفاق.

ومنذ سريان الاتفاق، ارتكب جيش الاحتلال نحو ألف خرق بالقصف وإطلاق النيران والتوغّل، ما أسفر عن استشهاد 414 فلسطينيًا وإصابة 1145 آخرين، وفق معطيات حكومية فلسطينية.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت عامين، تجاوزت حصيلتها 71 ألف شهيد فلسطيني، و171 ألف جريح، إلى جانب دمار هائل طال 90% من البنى التحتية المدنية، وتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.