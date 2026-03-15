هجمات صاروخية وجوية إيرانية تطال العديد من الدول الخليجية

شهدت عدة دول خليجية مساء السبت، هجمات جديدة بالصواريخ الباليستية والمسيرات، في تصعيد لافت امتد من السعودية والكويت إلى الإمارات وقطر.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الدفاع اعتراض 6 صواريخ باليستية فوق محافظة الخرج، إضافة إلى إسقاط عدة مسيرات في مناطق متفرقة شرقي البلاد.

وتُعد قاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج، التي تتواجد بها قوات أمريكية، هدفاً متكرراً للقصف الإيراني منذ اندلاع المواجهات الأخيرة.

أما الكويت، فقد استهدف هجوم بمسيرات مطار الكويت الدولي مساء السبت، ما أدى إلى تعطل نظام الرادار، دون وقوع إصابات. وأعلنت سلطة الطيران المدني في منشور لها على منصة التواصل الاجتماعي إكس ، إغلاق المجال الجوي بشكل مؤقت.

وفي الإمارات، التي تتصدر الدول الخليجية من حيث كثافة الهجمات، أفادت سلطات الفجيرة باعتراض مسيرة ، إلا أن حطامها تسبب في اندلاع حريق.

ولا تزال فرق الإطفاء تعمل على السيطرة على النيران، بحسب المكتب الإعلامي للإمارة.

وأسفر الحادث عن إصابة مواطن أردني بجروح طفيفة، دون الكشف عن طبيعة ما التهمته النيران.

ويُعد ميناء الفجيرة من أبرز المراكز اللوجستية لتخزين وتصدير النفط في المنطقة.

وفي الدوحة، أكدت وزارة الدفاع القطرية في منشور لها على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تعرض البلاد لأربعة صواريخ باليستية وعدد من المسيرات التي أطلقت من الأراضي الإيرانية، مشيرة إلى أن دفاعاتها الجوية تمكنت من اعتراضها جميعاً.