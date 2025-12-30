مكتب أطباء السودان: الأطفال يعيشون أوضاعًا كارثية ويموتون في صمت

قالت الدكتورة نازك أبو زيد، رئيسة مكتب أطباء السودان، إن الأطفال في السودان يعيشون أوضاعًا كارثية، حيث يموتون بصمت نتيجة أمراض يمكن الوقاية منها بسبب الجوع وسوء التغذية.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أن غياب التطعيمات الأساسية أدى إلى انتشار أمراض مثل شلل الأطفال والسل والحصبة، والتي أودت بحياة مئات الآلاف من الأطفال في البلاد.

وأوضحت أن الأطفال يعانون أيضًا من انقطاع واسع عن التعليم، حيث يوجد نحو 17 مليون طفل في سن الدراسة خارج المدارس النظامية، وهو ما يشكل أزمة تعليمية وإنسانية كبيرة.

وأشارت إلى أن هذه الأوضاع تتفاقم بسبب الحروب والصراعات والأوبئة المنتشرة في مناطق واسعة من السودان، مؤكدة أن الأطفال هم الأكثر تضررًا من النزاعات المسلحة.

وذكرت أن توثيق 41 ألف انتهاك بحق الأطفال خلال عام واحد يعكس حجم المعاناة التي يواجهونها، بما في ذلك الإصابات المباشرة وأمراض سوء التغذية، والتسرب من المدارس، والاضطرابات النفسية نتيجة العنف الذي يشاهدونه.

ونوهت إلى أن النساء والأطفال يدفعون الثمن الأكبر في هذه الحرب، حيث تتأثر حياتهم بشكل مباشر ومستمر.