أُصيب عدد من الفلسطينيين، مساء الثلاثاء، جراء انهيار جدار على خيمة تؤوي نازحين جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية لمراسل الأناضول بنقل عدد (لم تحدده) من المصابين بينهم أطفال إثر انهيار جدار منزل متضرر من قصف إسرائيلي سابق خلال حرب الإبادة، في منطقة المواصي شمال غربي مدينة رفح.

ومؤخرا، تكررت حوادث انهيار المباني المتصدعة والآيلة للسقوط في غزة، بفعل سوء الأحوال الجوية، ما أدى لسقوط قتلى ومصابين.

وفي أحدث إحصائية، أعلن الدفاع المدني في غزة، الاثنين، أن 25 شخصا لقوا مصرعهم بفعل المنخفضات الجوية منذ بدء ديسمبر الجاري، بينهم 6 أطفال قضوا بفعل البرد القارس.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل في بيان، إن 18 مبنى سكنيا متضررا من قصف إسرائيلي سابق، انهارت بشكل كامل بفعل تأثيرات المنخفضات الجوية والأمطار في ذات الفترة.

كما تعرّض أكثر من 110 مبانٍ سكنية لانهيارات جزئية "خطيرة"، تشكّل تهديدا مباشرا على حياة آلاف الفلسطينيين القاطنين فيها أو بمحيطها، وفق بصل.

ويلجأ الفلسطينيون مضطرين إلى السكن في المباني المتصدعة والآيلة للسقوط نظرا لانعدام الخيارات وسط تدمير إسرائيل معظم المباني في القطاع.

ورغم انتهاء الإبادة بدخول وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، فإن الأوضاع المعيشية لم تشهد تحسنا كبيرا، بسبب تنصل إسرائيل من الإيفاء بالتزاماتها بما فيها إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والإغاثية والطبية، والبيوت المتنقلة.

وفي 8 أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.