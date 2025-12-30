عبدالسند يمامة يعتمد التشكيل النهائي للجنة انتخابات رئاسة حزب الوفد

اعتمد عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، التشكيل النهائي للجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026، وذلك وفقًا للقرار رقم (50) الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2025، وبعد اعتذار بعض أعضاء اللجنة، بقرار لاحق حمل رقم (54) بتاريخ 30 ديسمبر 2025.

وتضمن القرار تعيين مقرر وتسعة أعضاء، ليصبح التشكيل النهائي للجنة على النحو التالي:

1- طارق عبدالعزيز «مقررًا»

2- د. خالد قنديل «عضوًا»

3- حاتم رسلان «عضوًا»

4- اللواء أحمد الشاهد «عضوًا»

5- د. أمل رمزي «عضوًا»

6- حمادة بكر «عضوًا»

7- أيمن محمد سيد «المدير المالي»

8- أحمد عزت «المدير الإداري»

9- علي حسن «مدير شؤون العضوية»

10- أحمد عبدالله

وأكد القرار اختصاص اللجنة بالإشراف على كل ما يتعلق بإجراءات انتخابات رئيس الحزب، بدءًا من تلقي طلبات الترشح، ونظر الطعون والتظلمات والبت فيها، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين، والإشراف الكامل على عملية التصويت، واتخاذ ما تراه من قرارات لازمة في هذا الشأن.

وأوضح القرار أن اللجنة تجتمع بناءً على دعوة من مقررها، ويجوز لها توزيع أعمالها على أعضائها وتفويضهم في البت فيها، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه لإنجاز أعمالها، بما يضمن إجراء انتخابات نموذجية يُحتذى بها، كما جرت العادة في حزب الوفد العريق.

وأشار القرار إلى أن لجنة إدارة الانتخابات ستتلقى طلبات الترشح لمنصب رئيس الحزب، مرفقة بسيرة ذاتية مفصلة لكل مرشح، مع سداد مبلغ مائة ألف جنيه تبرعًا للحزب لا يُرد بأي حال، للإنفاق على العملية الانتخابية، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 يناير 2026، يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا، ولمدة ستة أيام، تنتهي في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق 8 يناير 2026.

كما حدد القرار موعد تلقي الطعون والتظلمات، حيث نص على أن تتلقى اللجنة الطعون يومي السبت والأحد الموافقين 10 و11 يناير 2026.

وذكر القرار أن الكشوف النهائية للمرشحين ستُعلن بعد نظر الطعون والتظلمات، يوم الاثنين الموافق 12 يناير 2026، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، على أن يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.