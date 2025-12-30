ماليزيا تدين اعتراف إسرائيل بأرض الصومال وترفض تهجير الفلسطينيين من غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت ماليزيا رفضها قرار إسرائيل الاعتراف بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة، معربة عن معارضتها لأي محاولات لترحيل الفلسطينيين قسرًا من قطاع غزة إلى الإقليم.

وذكرت وكالة «برناما» الماليزية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم وصف الخطوة الإسرائيلية بأنها مخالفة صريحة للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية.

وشدد إبراهيم على ضرورة وقف العنف في قطاع غزة، وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية عن أفعالها، محذرًا من العواقب الوخيمة لاستمرار النزاع على المدنيين وآفاق السلام.

وكانت إسرائيل قد أعلنت، الجمعة الماضية، اعترافها الرسمي بإقليم أرض الصومال كدولة ذات سيادة، لتصبح الدولة الوحيدة التي تقدم على هذه الخطوة.

ويُدار إقليم أرض الصومال منذ إعلانه الانفصال عام 1991 ككيان منفصل إداريًا وسياسيًا دون اعتراف دولي، في ظل عجز الحكومة الصومالية المركزية عن فرض سيطرتها عليه.

وردّت الصومال برفض القرار الإسرائيلي، مؤكدة تمسكها بوحدة أراضيها وسيادتها، ووصفت الاعتراف الإسرائيلي بأنه خطوة غير قانونية.