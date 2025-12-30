المنظمات الأهلية الفلسطينية: إجراءات الاحتلال الإسرائيلي تعمّق الأزمة الإنسانية في غزة

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن قرار الاحتلال الإسرائيلي بتعليق عمل المنظمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية يأتي في إطار تعميق الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبوعميرة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال أوقف عمل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) وأغلق عشرات المنظمات الدولية التي تعمل في فلسطين منذ عشرات السنوات، بزعم إعادة تسجيلها وفق إجراءات وصفها بالمجحفة، تتعارض مع القانون الدولي والقانون الإنساني.

وأشار الشوا، إلى أن هذه الإجراءات تتضمن عمليات فحص أمني للموظفين المحليين، ما يعد تدخلاً مباشراً في عمل هذه المؤسسات.

ولفت إلى أن المنظمات غير الحكومية الدولية تقدم خدمات حيوية في قطاع غزة، تشمل تشغيل المستشفيات المدنية، ومرافق المياه والصرف الصحي، ومكافحة سوء التغذية بين الأطفال، وتقديم المأوى والخدمات الأساسية، مضيفا أن الاحتلال يمنع دخول المساعدات لهذه المؤسسات منذ عدة أشهر، ما يزيد من معاناة السكان.

وعن المرحلة الثانية من اتفاق غزة المقررة في منتصف يناير المقبل، أكد الشوا أن الوضع الإنساني سيكون صعبًا جدًا في حال استمرار منع هذه المؤسسات من العمل، محذرًا من تدهور إضافي في الأوضاع الإنسانية، داعيا إلى تدخل دولي عاجل لإيقاف هذه الإجراءات الإسرائيلية.