الهلال الأحمر الإيراني: تدمير سيارة إسعاف في هجوم جوي

أعلن الهلال الأحمر الإيراني، اليوم الأربعاء، أن سيارة إسعاف دُمرت خلال الهجمات الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

وقال الهلال الأحمر، عبر حسابه على تطبيق تليجرام، إن الحادث وقع في مدينة لار بمحافظة فارس جنوب إيران، مرفقا صورة تظهر سيارة مدمرة بالكامل تقريبا.

وأدان رئيس الهلال الأحمر الإيراني، بير حسين كوليفاند، الهجمات الجوية بشدة، واصفا إياها بأنها انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

وأكد كوليفاند، أن فرق الطوارئ تركز جهودها بالكامل على مساعدة المصابين.

ولم يتضح في البداية أي سلاح جوي مسئول عن تنفيذ الهجوم.