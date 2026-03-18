مقتل 3 من عناصر الحشد الشعبي بقصف أقصى غربي العراق

أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي، اليوم الأربعاء، مقتل 3 مقاتلين وإصابة آخرين في قصف استهدف أحد مقار الحشد في قضاء القائم بمحافظة الأنبار (500 كم أقصى غربي العراق).

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي، أنه "في الساعة 1610، تعرض مقر قائد عمليات قاطع الأنبار في الحشد الشعبي، قاسم مصلح، في قضاء القائم غرب محافظة الأنبار، إضافة إلى مقر الفوج الثاني التابع للواء 45 لعدوان صهيو – أمريكي غادر استهدف نقاطًا أمنية طالما دافعت عن العراق خلال الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، وثبتت الأمن في الأرض".

وأوضح البيان: "أسفر القصف الإجرامي عن استشهاد ثلاثة مقاتلين وإصابة آخرين".