الأربعاء 18 مارس 2026 5:51 م القاهرة
باكستان توقف الهجمات على أفغانستان مؤقتا

إسلام أباد - أسوشيتد برس
نشر في: الأربعاء 18 مارس 2026 - 5:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 مارس 2026 - 5:35 م

أعلنت باكستان، اليوم الأربعاء، وقف مؤقت للهجمات ضد أفغانستان، مشيرة إلى أن القرار اتُخذ قبل عيد الفطر المبارك بناء على طلب من السعودية وقطر وتركيا.

وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، في بيان، إن وقف الهجمات المؤقت على "الإرهابيين وبنيتهم التحتية الداعمة في أفغانستان" سيبدأ اعتبارا من منتصف ليل اليوم الأربعاء وسيستمر حتى منتصف ليل الإثنين القادم.

وأوضح أن "باكستان تقدم هذه البادرة بحسن نية ووفقا للأعراف الإسلامية".

لكنه أشار إلى أنه: "في حال وقوع أي هجوم عابر للحدود، أو هجوم بطائرات مسيرة، أو أي حادث إرهابي داخل باكستان" سيتم استئناف العمليات على الفور وبكثافة متجددة.

 

