أظهرت بيانات مكتب الإحصاء في جنوب أفريقيا الصادرة يوم الأربعاء، تسارع نمو مبيعات التجزئة في جنوب أفريقيا خلال يناير، بعد تباطؤ وتيرة نموها في الشهر السابق.

وبشكل عام، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 4.2% في يناير، متجاوزة بذلك نسبة الزيادة البالغة 2.5% في الشهر السابق.

وسجلت مبيعات الأثاث المنزلي والأجهزة والمعدات أعلى نسبة نمو بلغت 10.7% سنويا، بينما ارتفعت مبيعات المنسوجات والملابس والمنتجات الجلدية بنسبة 9.9%.

وارتفع الطلب على الأدوات والدهانات والزجاج بنسبة 4.6%، في حين انخفضت مبيعات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ في المتاجر المتخصصة بنسبة 6.3%.

وعلى أساس شهري، زادت مبيعات التجزئة بنسبة 0.9% في يناير، مقابل انخفاض بنسبة 0.5% في ديسمبر.