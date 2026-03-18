محكمة بولندية تقضي بإمكانية تسليم عالم آثار روسي إلى أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قضت محكمة بولندية، بإمكانية تسليم عالم آثار روسي محتجز في بولندا ومطلوب من قبل أوكرانيا، بتهمة إجراء حفريات غير قانونية في شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود.

وذكرت محكمة وارسو الجزئية، اليوم الأربعاء، أنه يجوز تسليم عالم الآثار إلى السلطات الأوكرانية لبدء إجراءات جنائية بحقه.

وقال محامي الدفاع عن عالم الآثار، لوكالة الأنباء البولندية: "سنستأنف هذا القرار وننتظر الحصول على حيثياته المكتوبة".

وكان جهاز الأمن الداخلي البولندي، قد ألقى القبض على الرجل في 4 ديسمبر الماضي أثناء مروره عبر بولندا.

وانتقدت موسكو، الاعتقال آنذاك، واصفة إياه بالتعسفي.

وضمت روسيا، شبه جزيرة القرم الأوكرانية، المطلة على البحر الأسود، في عام 2014 في انتهاك للقانون الدولي.

ويواجه عالم الآثار اتهامات بإجراء حفريات في مدينة كيرتش.

ويربط جسر القرم، الذي بنته روسيا بعد الضم، المدينة بالبر الرئيسي الروسي.

ويشتبه مكتب المدعي العام الأوكراني، في تورط عالم الآثار في التدمير الجزئي والمتعمد وغير القانوني لموقع ثقافي.

وتقدر قيمة الأضرار بنحو 4 ملايين يورو (4.6 مليون دولار).

ويتهم عالم الآثار، بإجراء حفريات دون ترخيص، وتتعلق القضية بموقع "ميرميكيون"، وهي مستعمرة يونانية قديمة تعود إلى القرن السادس قبل الميلاد.