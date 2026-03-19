رافينيا: فوز برشلونة الكبير لا يعكس صعوبة مواجهة نيوكاسل

أكد نجم برشلونة رافينيا أن الانتصار العريض على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 7-2 لا يعكس حجم الصعوبات التي واجهها الفريق خلال اللقاء في دوري أبطال أوروبا.

ونجح برشلونة في حسم التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تفوق بمجموع المباراتين 8-3، رغم أن الفريق الإنجليزي تمكن من العودة في النتيجة مرتين خلال المواجهة.

وسجل رافينيا هدفين، ليحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وقال النجم البرازيلي عقب اللقاء: "كانت مباراة معقدة أمام فريق نعلم أنه قوي بدنيًا. هم أقوياء بشكل لافت، وكنت أعرف ذلك من تجربتي في الدوري الإنجليزي."

وأضاف: "اللعب أمامهم ليس سهلًا، خاصة في ملعبهم، لكن مواجهتهم هنا أمام جماهيرنا لمدة 90 دقيقة كانت صعبة عليهم، وأعتقد أن الشوط الثاني كان أفضل بكثير بالنسبة لنا."

وتحدث رافينيا عن ركلة الجزاء التي نفذها لامين يامال، قائلاً: "حراس المرمى دائمًا مستعدون جيدًا، لكن الأمر يعتمد على الثقة. لامين أخبرني أنه يريد تنفيذ الركلة، وعندما ترى ثقته تمنحه الفرصة، وقد نفذها بشكل رائع."

وتمكن برشلونة من فرض سيطرته خلال الشوط الثاني، ليحسم المواجهة بنتيجة كبيرة، ويؤكد جاهزيته للمنافسة بقوة في الأدوار المتقدمة من البطولة الأوروبية.