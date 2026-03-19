وصول العشرات من الحيوانات الأليفة وأصحابها إلى أثينا على متن طائرة إجلاء يونانية من الشرق الأوسط

وصل عشرات الكلاب والقطط إلى أثينا مع أصحابها على متن طائرة إجلاء خاصة لليونانيين وحيواناتهم الأليفة الذين حوصروا في الحرب الجارية في الشرق الأوسط.

وحملت طائرة تابعة لخطوط إيجة الجوية نظمتها الحكومة اليونانية من أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة 45 حيوانا أليفا ونحو مئة شخص، أمس الأربعاء.

وقال الأمين الخاص لحماية الحيوانات الأليفة بوزارة الداخلية اليونانية نيكوس تشريساكيس "حيواناتنا الأليفة ليست أمتعة، إنهم جزء من عائلاتنا". وأضاف أن وزارتي الخارجية والداخلية عملتا معا لأيام "حتى نحصل على تلك النتيجة الجيدة لعودة الحيوانات والأشخاص بأمان".

يذكر أن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران تسبب في اضطراب الرحلات الجوية عبر الشرق الأوسط. واضطرت الدول لغلق مجالها الجوي بشكل متكرر وإلغاء الآلاف من الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية مثل دبي وقطر فيما حلقت الصواريخ في السماء. وتقطعت السبل بمئات الآلاف من المسافرين.