تعرض مصفاة نفط ثانية في الكويت لاستهداف بمسيرة واندلاع حريق بها

أعلنت مؤسسة البترول الوطنية الكويتية، اليوم الخميس، عن تعرض مصفاتي ميناءي عبد الله والأحمدي لاعتداءات بطائرات مسيّرة، ما أدى لاندلاع حرائق محدودة فيهما.

وقالت في بيان، إن أن إحدى الوحدات التشغيلية في مصفاة ميناء عبدالله، التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، تعرضت صباح اليوم، إلى اعتداء بطائرة مسيرة؛ ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع.

وأوضحت أن فرق الطوارئ والاستجابة السريعة باشرت أعمالها فورا، للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة المعتمدة.

ولفتت إلى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة العاملين وتأمين المنشأة.

وفي وقت سابق، أشارت إلى تعرض إحدى الوحدات التشغيلية في مصفاة ميناء الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، لاعتداء بطائرة مسيرة ما أدى إلى اندلاع حريق محدود في تلك الوحدة.

وأكدت الاعتداء لم يسفر عن أي إصابات بشرية، مضيفة أن فرق الطوارئ والاستجابة الفورية باشرت أعمالها فور وقوع الحادث للتعامل مع الحريق وفق أعلى معايير السلامة المعتمدة.

وأوضحت المؤسسة أن الجهات المعنية تتابع الموقف بشكل مستمر مشيرة إلى الإعلان عن أي مستجدات عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لم تكن تعرف شيئًا عن خطة إسرائيل لضرب حقل غاز رئيسي إيراني. يأتي هذا بعدما أفادت وسائل الإعلام الرسمية في طهران بأن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا هجمات على منشآت إنتاج النفط وحقول الغاز الطبيعي الإيرانية.

وفي غضون ذلك، دعا الرئيس الأمريكي إلى الوقف الفوري لجميع الضربات التي تستهدف منشآت الطاقة.

وترد إيران حالياً بشن ضربات خاصة بها تستهدف البنية التحتية للطاقة في عدة دول بمنطقة الخليج العربي، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، كما استهدفت سفينة بالقرب من مضيق هرمز.

من جانبها، أبلغت قطر عن وقوع أضرار واسعة النطاق في مركزها الرئيسي للطاقة. كما أعلنت المملكة العربية السعودية أنها اعترضت 4 صواريخ باليستية فوق العاصمة الرياض، وصرح وزير الخارجية السعودي بأن مصفاتين للنفط قد تعرضتا للهجوم أيضاً.

وتسببت هذه الضربات في ارتفاع حاد جديد في أسعار النفط؛ حيث تجاوز سعر خام «برنت» - المعيار العالمي للأسعار- حاجز الـ111 دولاراً للبرميل في الوقت الراهن.