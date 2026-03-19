حزب الله يعلن استهداف مستوطنة شمالي إسرائيل و6 دبابات جنوبي لبنان

أعلن "حزب الله" الخميس، استهداف مستوطنة "كريات شمونة" شمالي إسرائيل بصليات صاروخية، و6 دبابات في بلدة الطيبة قضاء مرجعيون جنوبي لبنان.

وقال الحزب في بيانين منفصلين، إنه ‏استهدف مستوطنة "كريات شمونة" مرتين بصليتين صاروخيتين دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف في بيانات أخرى أنه "استهدف 6 دبابات ميركافا (متوغلة) في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بصواريخ موجهة".

ومساء الأربعاء، أعلن "حزب الله" تنفيذ 33 عملية عسكرية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والقذائف المدفعية، استهدفت أهدافًا عسكرية إسرائيلية شملت مواقع وتجمعات جنود وقواعد ومرابض مدفعية، إضافة إلى مستوطنتين وشركة صناعات عسكرية.

وبدأت إسرائيل في 2 مارس عدوانًا جديدًا على لبنان، بشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوبي وشرقي البلاد، كما شرعت في اليوم التالي في توغل بري "محدود" في الجنوب.

وفي اليوم ذاته أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري شمالي إسرائيل، ردًا على الاعتداءات المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024.

واتسع العدوان الإسرائيلي على لبنان بعد أن بدأت واشنطن وتل أبيب في 28 فبراير حربا على إيران، خلف مئات القتلى وآلاف الجرحى الإيرانيين.