يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، زيارة إلى دولة قطر لبحث سبل وقف الحرب على إيران وتداعياتها على المنطقة.

جاء ذلك بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية التركية في بيان دون ذكر تفاصيل بخصوص الزيارة أو مدتها.

والأربعاء، شارك فيدان في اجتماع استضافته السعودية لبحث التطورات الأخيرة بالمنطقة وتداعيات الحرب على إيران.

والثلاثاء قال فيدان بمؤتمر صحفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند إنه سيبدأ الأربعاء جولة في المنطقة لبحث سبل وقف الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربًا على إيران، أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.