طاقم تحكيم مغربي لموقعة الأهلي والترجي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف تعيين طاقم تحكيم مغربي لإدارة مواجهة الأهلي أمام الترجي التونسي، المقررة السبت المقبل على استاد استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويتولى إدارة اللقاء الحكم المغربي جلال جيد، ويعاونه كل من زكريا برينسي كمساعد أول، ومصطفى كشاف كمساعد ثانٍ، فيما يتواجد حمزة الفارق حكمًا لتقنية الفيديو.

وكان الترجي قد حسم مباراة الذهاب في رادس لصالحه بهدف دون رد، ما يمنحه أفضلية نسبية قبل لقاء العودة في القاهرة.

وفي سياق متصل، رفضت لجنة الاستئناف النظر في طلب الأهلي بشأن رفع عقوبة خوض المباراة دون حضور جماهيري، ليخوض الفريق اللقاء في ظل غياب جماهيره.