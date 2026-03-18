البنتاجون: حاملة الطائرات جيرالد فورد تواصل مهامها في البحر الأحمر

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الأربعاء، أن مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد"، التي أُرسلت إلى المنطقة في إطار الهجمات على إيران، لا تزال تواصل مهامها في البحر الأحمر.

وأوضح مسئول دفاعي أمريكي للأناضول، أن مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد"، التي أُرسلت إلى المنطقة ضمن عملية "الغضب الملحمي" ضد إيران، تواصل عملها في البحر الأحمر.

وفيما يتعلق بالتقارير التي تداولتها وسائل الإعلام الأمريكية حول عودة السفينة إلى موقعها السابق، قال المسئول: "لن نقوم بالتكهن بشأن التحركات المستقبلية للسفن، وذلك من أجل حماية جنودنا وأمن عملياتنا".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أعلنت في 12 مارس اندلاع حريق على متن "جيرالد فورد"، مشيرة إلى أن الحريق غير مرتبط بأي نشاط قتالي.

وبحسب تصريحات أمريكية سابقة، فإن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" كانت تنتشر في بحر عمان، فيما تنتشر الحاملة "يو إس إس جيرالد آر فورد" في البحر الأحمر.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.