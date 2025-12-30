إبراهيم فايق: حط حمزة عبد الكريم على شاحن برشلونة «وما تراجعش ورايا»

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن اقتراب حمزة عبد الكريم، لاعب الأهلي الشاب، من الانتقال إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية، بعد تحسين النادي الكتالوني عرضه لضم جوهرة الأهلي.

وقال إبراهيم فايق عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:«لما أقولك متراجعش ورايا في قصة حمزة عبد الكريم يبقى متراجعش.. لما أقولك مفيش مفاوضات وقفت وبرشلونة متمسك باللاعب والأهلي عنده انفتاح على خروجه يبقى متراجعش ورايا".

أضاف:" ولما قولت لك كان فيه فيديو من كام يوم وفيه محادثات حصلت بين والد اللاعب والوسيط ونادي برشلونة، وقولت لك فيه عرض جديد هيتقدم، متراجعش ورايا".

تابع:" الجديد برضه ومتراجعش ورايا، العرض اتقدم بالفعل ووصل للأهلي، ومن حق النادي الرد خلال أسبوع. العرض أفضل نسبيًا، وبرشلونة رفع فيه نسبة إعادة البيع إلى 15٪ بدلًا من 10٪، مع زيادة عدة بنود محسنة لصالح الأهلي".

أوضح:" الأهلي سيقوم بدراسة العرض وسيرد خلال يومين بالكثير حرصًا على مصلحة اللاعب. والمعلومة المؤكدة أن هناك تقاربًا كبيرًا وتلاقيًا بين طلبات الأهلي وعرض برشلونة الجديد، وقد تحسم الأمور ويخرج حمزة عبد الكريم لكتالونيا".

أتم:" تقدر تحط حمزة عبد الكريم على شاحن بتاع برشلونة بنسبة ٨٠٪؜».