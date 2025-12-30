بزشكيان يدعو إلى الحوار استجابة للاحتجاجات في إيران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الثلاثاء إلى فتح حوار مع المتظاهرين، وذلك ردا على المظاهرات التي اندلعت على خلفية الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وقال بزشكيان، في منشور على منصة إكس: "لقد أصدرت تعليمات لوزير الداخلية بالانخراط في حوار مع ممثلي حركة الاحتجاج ودراسة مطالبهم."

ووعد بزشكيان بمواصلة الإصلاحات في النظامين النقدي والمصرفي، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات للحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.

وما بدأ كمظاهرات في طهران احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة تحول سريعا إلى احتجاجات سياسية، مع هتافات مثل "الموت للطاغية" موجهة ضد النظام الإسلامي.

وذهب المحتجون إلى حد المطالبة بإعادة الملكية، مرددين هتافات مثل "عاش الشاه."

وأفاد شهود عيان بأنه قد تم نشر شرطة مكافحة الشغب التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.