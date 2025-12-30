وزارتا الدفاع والداخلية تبحثان سبل تعزيز التعاون الأمنى تزامنا مع احتفالات العام الميلادي الجديد

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة وقيادات وزارة الداخلية، وعدد من الضباط بالوزارتين، وطلبة الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية وأكاديمية الشرطة.

وتضمن اللقاء عروضًا تفصيلية تناولت التحليل الاستراتيجي لمختلف الأحداث الجارية داخليًا وإقليميًا ودوليًا، وما يتطلبه ذلك من توحيد المفاهيم وأساليب العمل المشترك لتحقيق أعلى درجات الجاهزية التي تسهم في ترسيخ الحالة الأمنية المستقرة وحماية حدود الوطن وصون مقدساته.

وألقى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، كلمة وجّه خلالها التحية للقوات المسلحة على ما تبذله من جهود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، مؤكدًا أن التنسيق المستمر يحقق التناغم في الارتقاء بمستوى الجاهزية لردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره.

كما أشار إلى أن وزارة الداخلية تعمل جاهدة على تطوير قدراتها بما يحقق الحفاظ على أعلى مستويات الحالة الأمنية داخل المجتمع، وتنفيذ المهام المكلفين بها على أكمل وجه في ظل التهديدات والتحديات المتلاحقة.

وألقى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية لجهودهم في حفظ الأمن خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار في مجابهة كافة التحديات المرتبطة بالأمن القومي المصري، وسيظلان معًا في طليعة الشعب المصري يدافعان عن أمنه وسلامة أراضيه، ضاربين أروع الأمثلة في التضحية بالغالي والنفيس للحفاظ على الاستقرار الأمني وتهيئة المناخ لاستكمال مسيرة التنمية التي تنفذها الدولة المصرية بكافة المجالات.

وتقديرًا للتميز والعطاء، قام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الداخلية بتكريم عدد من الضباط، كونهم نماذج مشرفة يُحتذى بها في تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار.

يأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر للجهود بين وزارتي الدفاع والداخلية للحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة بكافة ربوع الوطن، خاصة مع قرب حلول احتفالات العام الميلادي الجديد وعدد من المناسبات الدينية والوطنية خلال الفترة المقبلة.