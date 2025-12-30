التحقيق مع 3 عناصر جنائية بتهمة غسل 40 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية؛ لغسلهم 40 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وتبين محاولة المتهمين إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وكشفت التحريات عن محاولات المتهمين غسل الأموال عبر تأسيس شركات، وشراء عقارات وسيارات، بقصد تمويه مصدر تلك الأموال غير المشروعة.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.