زيلينسكي يحث قادة الاتحاد الأوروبي للاتفاق على تقديم دعم مالي إضافي لأوكرانيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قادة الاتحاد الأوروبي، إلى المسارعة بالتوصل إلى اتفاق بشأن توفير تمويل جديد لكييف، بعد حضوره قمة في وقت حاسم في بروكسل بصفته ضيفا.

وصرح زيلينسكي، للصحفيين في بروكسل، اليوم الخميس، بأن أوكرانيا ستكون، بدون تمويل جديد، معرضة لتسجيل عجز يتراوح ما بين 45 و50 مليار يورو (8ر52–7ر58 مليار دولار) العام المقبل، وقد تضطر إلى تقليص إنتاجها العسكري.

ويناقش قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل إمكانية إتاحة الأصول الروسية المجمدة بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في شكل قرض.

واقترحت المفوضية الأوروبية تزويد أوكرانيا بما يصل إلى 210 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة داخل الاتحاد الأوروبي، على شكل قرض تعويضات، يخصص منها 90 مليار يورو لتغطية الاحتياجات المالية والعسكرية خلال عامي 2026 و2027.

وتعارض بلجيكا، التي تحتفظ بالحصة الأكبر من هذه الأصول، هذه الخطة مستشهدة بمخاطر قانونية ومالية.

واجتمع زيلينسكي برئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر لإجراء مناقشة خاصة على هامش القمة.

وقال زيلينسكي بعد الاجتماع: "أتفهم المخاطر التي يتحدث عنها، لكننا في حالة حرب، وأعتقد أننا نواجه مخاطر أكبر".