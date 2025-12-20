موهبة الأهلي الجديدة: أشعر وكأنني أعيش حلما

أكد إبراهيم محمد الأسيوطي، لاعب فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 والمصعد حديثًا إلى الفريق الأول، أن الأحمر حقق فوزًا مهمًّا على سيراميكا كليوباترا، في بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان النادي الأهلي قد تغلب على فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء يوم، الجمعة، على ملعب المقاولون العرب، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس عاصمة مصر.

وأوضح لاعب الأهلي أن الفريق أغلق صفحة مباراة سيراميكا، التي قدم خلالها اللاعبون أداءً مميزًا، وبدأ التركيز في المواجهة المقبلة أمام غزل المحلة، مشيرًا إلى رغبة الأهلي في مواصلة الانتصارات والتتويج بالبطولة.

وعن مشاركته مع الفريق الأول، قال إبراهيم الأسيوطي: "لم أتوقع الحصول على فرصة المشاركة في مباريات رسمية مع الفريق الأول، خاصة أنني انضممت للنادي في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الماضية".

وتابع: "أشعر وكأنني أعيش حلمًا، ولم أكن أتخيل أن أنتقل من الدرجة الثالثة إلى اللعب بقميص الأهلي، وأتمنى الحفاظ على هذه الفرصة".

وأتم إبراهيم محمد تصريحاته قائلًا: "ييس توروب، المدير الفني حرص على منح اللاعبين الشباب تعليمات مهمة قبل المباراة، وطالبهم باللعب دون خوف أو رهبة وتقديم مستواهم المعتاد، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة".