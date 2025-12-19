زاد الاتحاد الدولي لكرة القدم من عدد القضايا المتراكمة على نادي الزمالك، بشأن مستحقات لاعبين ومدربين سابقين إلى 8 قضايا اليوم الجمعة، ليتم معاقبة النادي بإيقاف القيد للمرة الثامنة، ولثلاث فترات انتقالات.

وكان الزمالك قد عوقب بالإيقاف قبل أيام بسبب مستحقات نادي أستريلا دي أمادورا البرتغالي، في صفقة انتقال الأنجولي شيكو بانزا للفريق الأبيض قبل بداية الموسم، وهي القضية السابعة التي تتراكم على الزمالك.

وفي ظل حاجة النادي إلى ما يقرب من مليوني دولار من أجل سداد المستحقات المتأخرة لمدربين ومساعدين مدربين ولاعبين سابقين، فإن الزمالك سيكون من حقه رفع عقوبة الإيقاف بشكل رسمي حال سداد المستحقات أو الوصول لتسويات رسمية بشأن القضايا.

ويعيش الزمالك على وقع أزمة مالية طاحنة بسبب عدم وجود سيولة كافية، في ظل تعويل مجلس الإدارة بشكل رئيسي على المشروعات الاستثمارية التي كان من المقرر أن يحملها فرع النادي بالسادس من أكتوبر قبل أن يتم سحب الأرض.