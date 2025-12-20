محمد عبدالله: عبدالرؤوف مُطالب بالتعامل بواقعية في مباريات الزمالك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد محمد عبدالله، نجم الزمالك السابق، أن بطولة كأس الأمم الأفريقية ستكون قوية ويجب أن تكون البداية للمنتخب موفقة أمام زيمبابوي.

وقال عبدالله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "البداية لمنتخب مصر في أمم أفريقيا مهمة للغاية وأعتقد أن حسام حسن وضع يده على التشكيل وثبات التشكيل من العوامل المهمة للمديى الفني".

وأضاف: "كل مواجهات منتخب مصر ستكون صعبة في أمم أفريقيا، وحسام حسن لديه مجموعة من اللاعبين المميزين في كل المراكز وخاصة مركز خط الوسط".

وأوضح: "أحمد عبدالرؤوف مُطالب بالتعامل بواقعية في مباريات الزمالك وكأس عاصمة مصر يجب أن تمثل حافز خاص للاعبي قطاع الناشئين".