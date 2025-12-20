7 قتلى في ضربة روسية استهدفت منطقة أوديسا الأوكرانية

قتل سبعة أشخاص وأصيب 15 آخرون بسقوط صاروخ بالستي روسي في منطقة أوديسا الأوكرانية على البحر الأسود، وفق ما أفاد الحاكم المحلي الجمعة، لافتا إلى أن القصف استهدف ميناء المنطقة.

وقال حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر عبر منصات التواصل الاجتماعي: "العدو قصف البنية التحتية للميناء في منطقة أوديسا - سبعة قتلى و15 جريحا"، وفق قناة الحدث.

وأدت ضربات روسية قرب ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود، يوم الخميس، إلى مقتل امرأة داخل سيارتها، كما طالت بنى تحتية في المنطقة، في وقت دعا فيه حاكم إقليم أوديسا السكان الذين يعانون من انقطاعات طويلة للكهرباء إلى التوقف عن إغلاق الطرق احتجاجاً.

وقال حاكم أوديسا أوليج كيبر، في منشور على تطبيق تلجرام، إن طائرة مسيّرة روسية قتلت امرأة كانت تعبر جسراً بسيارتها جنوب غربي أوديسا، مشيراً إلى إصابة أطفالها الثلاثة في الحادث.

وطالب كيبر السكان الذين تضررت منازلهم جراء انقطاع الكهرباء لفترات ممتدة بالتحلي بالصبر وإنهاء الاعتصامات وإغلاق الطرق.

من جهتها، أفادت هيئة حرس الحدود الأوكرانية بأن الهجمات الروسية أوقفت حركة النقل على الطريق الذي يربط أوديسا بميناء ريني على نهر الدانوب، كما تأثرت المعابر الحدودية مع مولدوفا جراء هذه الهجمات.

يأتي هذا الهجوم في وقت تشهد فيه الجبهة الجنوبية تصعيداً ملحوظاً، وسط تبادل مكثف للهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، فيما تؤكد كييف أن موسكو تكثف استهدافها للموانئ ومنشآت الطاقة، بينما تتهم روسيا أوكرانيا بشن هجمات مضادة داخل الأراضي الروسية.

وتُعد أوديسا من المدن الاستراتيجية لأوكرانيا، نظراً لموقعها على البحر الأسود ودورها الحيوي في حركة الصادرات، ولا سيما الحبوب، ما يجعلها هدفاً متكرراً للهجمات منذ اندلاع الحرب.