ليتوانيا تستقبل 20 من مواطنيها المعارضين المفرج عنهم من بيلاروس

قال متحدث باسم زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، اليوم الخميس، إن 20 إضافيين من مواطنيها من السياسيين المفرج عنهم وصلوا إلى ليتوانيا.

وأضاف المتحدث، وفقا لتقارير إعلامية في فيلنيوس: "إن هذا يوم مهم لنا جميعا. إننا مسرورون لرؤية أبطالنا ينعمون بالحرية".

وأفرج الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينو، في مطلع الأسبوع، عن 123 من خصومه السياسيين بعد سنوات قضوها في السجن. وتم السماح لهم بمغادرة البلاد بعد طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان من بين المفرج منهم العائدين ماريا كاليسنيكافا، وأليس بيالياتسكي الحائز على جائزة نوبل للسلام، والمرشح الرئاسي السابق فيكتور باباريكا. وذكرت تيخانوفسكايا عقب الإفراج عنهم أن الوقت قد حان لقيادة جديدة في الحركة المؤيدة للديمقراطية في بيلاروس.

وقالت بعد لقائها رئيس البرلمان الليتواني، يوازاس أوليكاس: "علينا أن نمنحهم الوقت الكافي للتعافي من السجن، وسنتحدث معهم بالطبع لنستمع إلى رؤيتهم بشأن المستقبل الذي يتوقعونه لأنفسهم ودورهم".

وأضافت تيخانوفسكايا: "إذا رغبوا في مواصلة نشاطهم السياسي، فمن المهم بالطبع أن نتفق على كيفية العمل معا وتنسيق خطواتنا".



