تفشي سلالة H5N1 لإنفلونزا الطيور في مزرعة شمال إسرائيل

أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان «WOAH»، اليوم الثلاثاء، عن تفشي إنفلونزا الطيور شديدة العدوى من سلالة H5N1 في مزرعة شمال إسرائيل.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أُعلن عن تفشي المرض، وهو الأول من نوعه في إسرائيل منذ عام، في قطيع من 2000 بطة في مستوطنة زراعية إسرائيلية تقع شمال البلاد.

وأدى تفشي السلالة إلى نفوق 90 طائرًا، وفقاً لما ذكرته منظمة WOAH التي تتخذ من باريس مقراً لها، نقلاً عن تقرير صادر عن السلطات الإسرائيلية. وقد تم إعدام الطيور المتبقية كإجراء احترازي.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الزراعة الإسرائيلية، فُرضت منطقة حجر صحي حول المستوطنة الزراعية، لتقييد حركة الطيور، وضمان تطبيق إجراءات صارمة للسلامة البيولوجية.

والعام الماضي، شهدت إسرائيل تسجيل 14 حالة تفش للفيروس في مزارع تجارية، معظمها في مناطق الشمال والوسط، مما يزيد من التحديات التي تواجهها السلطات لمنع انتشار العدوى.