وول ستريت جورنال: ترامب أبلغ شركات نفط بالاستعداد قبل مهاجمة فنزويلا

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب أبلغ شركات نفطية بالاستعداد، قبل أسابيع من الهجوم على فنزويلا واعتقال رئيسها نيكولاس مادورو.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن ترامب أرسل رسالة إلى مديري شركات نفط أمريكية، قبل أسابيع من الهجوم على فنزويلا.

والسبت، أعلن ترامب شن هجوم واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وألمح ترامب في رسالته إلى أن "تغييرات كبيرة ستحدث في فنزويلا"، قائلا للشركات "كونوا على استعداد"، دون مزيد من التفاصيل.

وعقب اعتقال الرئيس الفنزويلي، قال ترامب إن بلاده ستُدخل شركات النفط الأمريكية العملاقة إلى فنزويلا.

وأضاف: "ستنفق (الشركات الأمريكية) مليارات الدولارات لإصلاح البنية التحتية للنفط، ثم تبدأ في تحقيق عائدات مالية للبلاد".

وعلى الرغم من امتلاك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، فإنها تنتج دون إمكاناتها بكثير، نتيجة تدهور البنية التحتية، والعقوبات الدولية، ونقص الاستثمارات.

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تملك فنزويلا نحو 303 مليارات برميل من احتياطيات النفط الخام المؤكدة، لتكون الأكبر عالميا اعتبارا من عام 2023.