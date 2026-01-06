 تجديد حبس المتهمة بقتل زوجها بسبب خلافات أسرية في المرج - بوابة الشروق
تجديد حبس المتهمة بقتل زوجها بسبب خلافات أسرية في المرج

أحمد محفوظ
نشر في: الثلاثاء 6 يناير 2026 - 11:58 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يناير 2026 - 11:58 ص

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، حبس المتهمة بقتل زوجها بسلاح أبيض "سكين" في منطقة المرج بسبب خلافات أسرية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأشارت التحقيقات الأولية في الواقعة، أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه والمتهمة فور عودته للمنزل بسبب عدم تجهيز الغداء.

وتابعت التحقيقات أنه على خلفية المشادة الكلامية استلت المتهمة سكينًا من المطبخ، وسددت لزوجها طعنة نافذة أودت بحياته في الحال.

وكان قسم شرطة المرج قد تلقى بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوجود جثة شاب في العقد الثاني من عمره، لقى مصرعه على يد زوجته.

وبالانتقال والفحص تبين أن المتهمة سددت طعنة نافذة لزوجها بسلاح أبيض "سكين"، بسبب خلافات أسرية بينهما.

وأمكن ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكابها الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

