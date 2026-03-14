هددت إيران باستهداف منشآت شركات أمريكية في الشرق الأوسط إذا تعرضت منشآتها للطاقة لهجمات في إطار الحرب الدائرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، إن بلاده "سترد على أي هجوم يستهدف منشآتها للطاقة"، وذلك بعد هجمات أمريكية على بنى عسكرية في جزيرة خرج، مركز تصدير النفط الخام الإيراني، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف عراقجي، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني، أن "القوات الإيرانية ستستهدف منشآت الشركات الأمريكية في المنطقة، أو الشركات التي تمتلك الولايات المتحدة حصصاً فيها، إذا جرى استهداف المنشآت الإيرانية".

وأكد الوزير الإيراني أن طهران ستتعامل بحذر في ردها، مشيراً إلى أن بلاده ستسعى إلى تجنب استهداف المناطق المكتظة بالسكان.