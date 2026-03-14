الكويت: مسيرتان استهدفتا قاعدة أحمد الجابر ما أدى إلى أضرار بمحيطها

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم السبت استهداف مسيرتين معاديتين لقاعدة أحمد الجابر الجوية نتج عنه وقوع بعض الأضرار المادية في محيط القاعدة.

جاء ذلك في كلمة المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة في ضوء العدوان الإيراني على الكويت، حسبما أفادت صحيفة "الجريدة".

وذكر العقيد الركن العطوان أن القوات المسلحة رصدت سبع مسيرات معادية خلال الـ24 ساعة الماضية تم تدمير ثلاث منها فيما سقطت اثنتان خارج منطقة التهديد ولم تشكلا أي خطر، بينما استهدفت مسيرتان قاعدة أحمد الجابر الجوية ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في محيط القاعدة.

وأشار إلى أن "ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة تعرضوا لإصابات طفيفة ويتلقون العلاج اللازم وحالتهم الصحية مستقرة".

وأوضح أن قوة الواجب التابعة للحرس الوطني تمكنت من تدمير مسيرتين اثنتين معاديتين بعد رصدهما ضمن مواقع المسؤولية وذلك في إطار التكامل العسكري والتعاون بين الجهات العسكرية.