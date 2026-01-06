القبض على 3 طلاب بتهمة النصب على المواطنين في رحلات الحج والعمرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على تشكيل عصابي يضم 3 طلاب بمنطقة الدقي، تخصص نشاطه في النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتلقى قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد قيام 3 طلاب بتنظيم تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، عن طريق إنشاء صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، منتحلين صفة شركات سياحية لتسهيل حجز تذاكر طيران الحج والعمرة والاستيلاء على أموال المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وتبين أن أعمارهم تتراوح من 23 إلى 20، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.