القوات الأمريكية تبدأ عملية عين الصقر ضد داعش بسوريا

بدأت الولايات المتحدة، الجمعة، شنّ ضربات جوية واسعة ضد تنظيم داعش في سوريا، وفاءً بتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على مقتل جنديين من الجيش الأمريكي في هجوم وقع وسط البلاد يوم السبت الماضي.

وأعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، انطلاق عملية "عين الصقر" ضد تنظيم داعش في سوريا، مشيرًا إلى أنها جاءت ردًا على استهداف القوات الأميركية الأسبوع الماضي .

من جهته، أفاد الجيش الأمريكي بأنه بدأ عملية واسعة ضد البنية التحتية لداعش بسوريا، شملت مواقع أسلحة للتنظيم.

وأفادت مصادر لقناة العربية، بأن التحالف الدولي أطلق صواريخ من قاعدة الشدادي باتجاه الرقة السورية، مشيرة إلى أن صواريخ التحالف استهدفت مواقع في بادية دير الزور، لافتة إلى سماع دوي انفجارات في دير الزور.

كما أضافت المصادر أن التحالف الدولي أطلق صواريخ باتجاه مواقع في بادية دير الزور والرقة وحمص، مبينة أن 6 طائرات للتحالف الدولي تشارك بالعملية ضد مواقع لداعش.

إلى ذلك قال مسئول أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته لبحثه في مسائل عملياتية، إن مقاتلات أمريكية ومروحيات هجومية وقذائف مدفعية استهدفت عشرات المواقع المشتبه بارتباطها بداعش في عدة مناطق بوسط سوريا، شملت مخازن أسلحة ومبانٍ أخرى تُستخدم لدعم عمليات التنظيم.

وأضاف أنّ الهجمات الجوية والمدفعية الأمريكية كان من المتوقع أن تستمر لساعات عدة وتمتد إلى فجر السبت بالتوقيت المحلي في سوريا، واصفاً إياها بأنها "هجوم واسع النطاق".