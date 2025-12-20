بوتين للغرب: احترمونا ولن نشن أي عمليات عسكرية جديدة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن بلاده لن تشن مزيدا من العمليات العسكرية إذا أظهر الغرب احتراما لموسكو.

وأضاف خلال مشاركته في برنامجه السنوي "الخط الساخن": "نحن على استعداد للعمل مع كل من بريطانيا وأوروبا، مع احترام كل منا للآخر، إذا فعلنا ذلك فسيعود بالنفع على الجميع".

وانتقد بوتين تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" مارك روته، التي قال فيها إنه ينبغي للحلف الاستعداد للحرب مع روسيا.

وخاطب روته قائلا "ألا تجيد القراءة؟ اقرأ استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة، هذه الاستراتيجية التي تتبناها الولايات المتحدة، الراعي الرئيسي ومؤسس حلف الناتو، لا تُدرج روسيا تهديدا أو عدوا رئيسيا".

وتابع: "مع ذلك، يستعد الأمين العام لحلف الناتو للحرب معنا، ما هذا؟ ألا تجيد القراءة؟ إذا كانت أهم دولة في حلف الناتو لا تعتبرنا عدوا أو منافسا، فكيف يمكنك جرّ حلف الناتو إلى حرب مع روسيا؟".

وذكر بوتين أن "الغرب يصور روسيا بأنها عدو للتغطية على أخطائه"، مؤكدا أنه ليس لدى بلاده أي نية لمهاجمة أوروبا.

وأكمل: "إذا أبديتم الاحترام لنا، وتصرفتم بما يخدم مصالحنا كما نفعل، ولم تخدعونا مجددا كما فعلتم بتوسع الناتو شرقا، فلن تكون هناك عمليات عسكرية جديدة".

وبشأن تهديدات بعض المسؤولين الأوروبيين بفرض "حصار" على منطقة كالينينغراد الروسية، قال بوتين: "سنقضي على هذه التهديدات".

وأضاف: "على الجميع أن يفهموا وأن يعلموا أن مثل هذه الإجراءات ستؤدي إلى صراع غير مسبوق، وقد تتصاعد إلى صراع مسلح واسع النطاق".

وردا على سؤال عن تحمله مسؤولية مقتل الأوكرانيين والروس عام 2026 في حال رفض خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الأزمة الأوكرانية، قال بوتين: "لا نشعر بالمسؤولية عن موت الناس لأننا لم نبدأ هذه الحرب".

واستطرد: "هذه الحرب بدأت بعد الانقلاب المسلح غير الدستوري في أوكرانيا عام 2014، والنزاع الذي شنه قادة كييف ضد مواطنيهم في جنوب شرق أوكرانيا".

وزاد: "لمدة طويلة، لم نعترف باستقلال الجمهوريات هناك (دونيتسك ولوغانسك)، عندما خُدعنا ولم تُنفذ اتفاقيات مينسك، اضطررنا إلى استخدام قواتنا المسلحة لإنهاء الحرب التي شنتها حكومة كييف بدعم من الدول الغربية".

ولفت إلى أن "ترامب بذل جهودا جادة لحل الأزمة الأوكرانية، وقد فعل ذلك بصدق"، مستذكرا اجتماعه مع الرئيس الأمريكي في أنكوريج بألاسكا، خلال أغسطس الماضي.

ومضى الرئيس الروسي قائلا: "في قمة ألاسكا قبلنا بالمقترحات الأمريكية بشأن أوكرانيا".

وأردف: "خلال المحادثات التمهيدية في موسكو، عُرضت علينا مقترحات وطُلب منا تقديم بعض التنازلات، وفي أنكوريج، صرّحتُ بأن هذه القرارات لن تكون سهلةً علينا، لكننا قبلنا التسويات المُقدّمة، الكرة الآن في ملعب منافسينا الغربيين، ولا سيما زعيم إدارة كييف وداعميهم الأوروبيين".

وتابع: "نحن على استعداد للتفاوض وإنهاء المسألة بالوسائل السلمية، لذا، فإن القول بأننا رفضنا أي شيء هو ادعاء خاطئ تماما ولا أساس له من الصحة".

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.