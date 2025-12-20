الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة انتقال عبد الكريم إلى برشلونة

تضع إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الرتوش الأخيرة على صفقة انتقال حمزة عبد الكريم، لاعب فريق الشباب بالأحمر، والذي تم تصعيده مؤخرًا للفريق الأول، إلى صفوف برشلونة الإسباني، وذلك بعد تكثيف المفاوضات بين الطرفين، خلال الساعات الماضية.

وقامت إدارة برشلونة بتحسين عرضها المقدم إلى الأهلي، حيث كان العرض المبدئي ينص على ضم اللاعب مجانًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على سبيل الإعارة لـ 6 أشهر، مع تقديم مزايا مالية للأحمر، حال قيام النادي الإسباني بتفعيل بند الشراء.

ونجحت إدارة النادي الأهلي في الضغط على برشلونة بورقة العروض الأوروبية الأخرى المُقدمة للاعب، لتحسين العرض المُقدم، وهو ما لبته إدارة البلوجرانا، بتقديم عرض جديد، في الساعات الماضية، ينص على ضم اللاعب على سبيل الإعارة، مع إلزامية الشراء، في الصيف المقبل، مقابل مليون يورو.

وينص عرض برشلونة، الذي وافقت إدارة الأهلي عليه بشكل مبدئي، على تقديم مكافآت ومزايا مالية للأحمر تصل إلى 3 ملايين يورو على الأقل، وفقًا لمستويات اللاعب خلال الفترة المقبلة مع البارسا، حيث ترتبط تلك البنود بإنجازات رقمية يحققها المهاجم البالغ من العمر 17 عامًا.

ومن المُقرر أن ينتقل حمزة عبد الكريم، الذي لمع اسمه بعد مشاركته مع منتخب مصر تحت 17 عامًا في بطولة كأس العالم للناشئين، في قطر، قبل أكثر من شهر، إلى صفوف أكاديمية برشلونة أولًا، ومنها إلى فريق الشباب بالنادي، الذي سيكون بوابته للعبور إلى صفوف الفريق الأول.