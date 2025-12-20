قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تملك الحصة الأكبر من رأس مال صندوق النقد بنسبة 16.6%، مقابل 5 أو 6% لبعض الدول.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «المحور» أن الحصول على مقعد يتطلب نسبة 2% أو أكثر من رأس مال الصندوق، مشيرا إلى أن الدول العربية موزعة على 3 مقاعد أو أكثر داخل مجلس الإدارة.

وأوضح أن السعودية تمتلك مقعدًا منفردًا، بالإضافة إلى مقعد يضم 11 دولة عربية من بينها مصر ومعها جزر المالديف، في حين أن بعض الدول العربية الأخرى مثل ليبيا والمغرب والجزائر وتونس ضمن مقعد إيران، أو ضمن مقعد المجموعات الأفريقية، كالسودان.

وأشار إلى أن صوت الدول العربية مسموع داخل مجلس إدارة الصندوق، طالما أن القرار يُتخذ بأغلبية الأعضاء مثلا 13 عضوًا من إجمالي 25.

ونوه بأن بعض القرارات الكبرى، مثل زيادة رأس مال الصندوق، تتطلب نسبة موافقة 85% من إجمالي الحصص، مشيرا إلى أن القرار يتطلب موافقة الولايات المتحدة بسبب حصتها البالغة 16.6%، والتي تمنحها القدرة على تعليق أي قرار من هذا النوع.