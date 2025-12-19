مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

لقي شخص مصرعه وأُصيب 3 آخرون بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الجمعة، جراء حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي أمام مدخل معمل القزاز بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي أمام مدخل معمل القزاز، ووجود متوفى ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين مصرع «محمد. س. ال»، 57 عامًا، من محافظة الغربية. كما أُصيب كل من «سامية ج. م»، 45 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«متة ا. م»، 20 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«إبراهيم ج. م»، 40 عامًا، وجميعهم من محافظة الغربية.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار الشاملة لتلقي العلاج، فيما وُضعت الجثة تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.