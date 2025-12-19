الجمهور يشيد بآداء دينا الشربيني في مسلسل لا ترد ولا تستبدل: راحت لآخر الشغلانة

تصدرت الفنانة دينا الشربيني تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد تألقها اللافت في مسلسل "لا ترد ولا تستبدل"، حيث نجحت في تجسيد معاناة مرضى الفشل الكلوي، خاصة مراحل الغسيل الكلوي، ورحلة البحث المؤلمة عن متبرع، في صراع إنساني مع المرض والموت الذي يهدد حياتها في كل لحظة.

وأشاد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالأداء الجريء والصادق الذي قدمته دينا الشربيني، معتبرين أن العمل فتح ملفا إنسانيا شائكا نادرا ما يتم التطرق إليه دراميا بهذه الدرجة من العمق والصدق. مؤكدين أنها ربحت الرهان على الأداء بشكل طبيعي دون الحاجة لعناصر مكملة من مكياج وغيره.

وكتب أحد المتابعين: "دينا الشربيني قدمت درسا كبيرا قويا في التمثيل، راحت لآخر الشغلانة، نفخت إيديها ورجليها، ووقفت مسلسل كامل قدام الكاميرا من غير نقطة ميكياج، وبلغة التمثيل مرمطت نفسها، شجاعة فنية كبيرة وإحساس حقيقي بالقضية اللي بتقدمها".

وأضاف متابع آخر: "تحية لدينا الشربيني في زمن الفيلر والبوتوكس، بقى نادر نشوف ممثلة تقبل تطلع بشكل يخدم الدور بصدق، ووشها الطبيعي قدر يعكس انفعالات حقيقية".

فيما كتب ثالث: "كل ما يطلع كلام سخيف على دينا الشربيني، تنزل بمسلسل قوي، يخلي الكل يقول قد إيه هي موهوبة وشاطرة".

وأكدت تعليقات أخرى أن الجمهور لم يشعر بأنه يشاهد مسلسلا بقدر ما كان يعيش مع بطلة العمل تفاصيل الألم والخوف خطوة بخطوة، حيث كتب أحدهم: "من أول حلقة وإحنا حاسين إننا عايشين وجعها مش بنتفرج عليه، أداء دينا بيزيد نضج وصدق، لدرجة إنك تنسى إنها ممثلة".

ولم يقتصر التفاعل عند حدود الإشادة، بل بادر عدد من الجمهور بإطلاق حملات دعم ودعوات لمشاهدة المسلسل، خاصة بعد طرح الحلقات الجديدة، معتبرين أن العمل لا يطرح حكاية مرض فقط، بل يغوص في أعماق النفس البشرية تحت ضغط الخوف من الموت، ويكشف تطورا دراميا خطيرا مع اتجاه البطلة للبحث عن أمل حتى داخل ما يسمى بـ"السوق السوداء".

مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" من تأليف دينا نجم وسمر عبد الناصر، وإخراج مريم أبو عوف، وبطولة دينا الشربيني، وأحمد صلاح السعدني، ويشارك في العمل صدقي صخر، حسن مالك، فدوى عابد، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني، يسلط الضوء على قضية التبرع بالأعضاء وإنقاذ الأرواح، في معالجة درامية لاقت صدى واسعا لدى الجمهور.